Берия уничтожил врача, пролившего свет на тайну смерти Сталина

Об этом по поручению президента Бориса Ельцина узнал в секретных архивах бывший вице-премьер правительства России Михаил Полторанин.



Как пишет на своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов, он был лично знаком со Светланой Аллилуевой, которая провела последние дни в богатом доме для престарелых в Америке под именем Лана Петерс. На вопрос о своём здоровье Светлана Иосифовна говорила Караулову: «Стыдно сказать... Всё лучше и лучше».



Психически неуравновешенная Светлана Иосифовна производила очень тяжёлое впечатление, больше всех доставалось от неё её младшей дочери. При этом Светлана могла сидеть часами у постели мамы известного советского театроведа, ректора грузинского театрального института Этери Николаевны Гугушвили.



Когда в 1980-ом Аллилуева неожиданно приехала в Тбилиси, Шеварднадзе попросил Этери Николаевну составить Светлане компанию... Однако женщины поссорились уже на следующий день. А вот к маме Этери Николаевны Светлана Иосифовна привязалась... Проводила с ней целые дни, с утра до вечера. Рассказывала ей всю свою жизнь.



Аллилуева вспоминала слова Молотова, который говорил, что похоже Берия убил её отца, отравив ядом «дикумарин» томик Максима Горького. Сталин всегда слюнявил пальцы, чтобы перелистнуть страницу. После был уничтожен и паталогоанатом, проводивший вскрытие вождя.



Михаил Полторанин тоже открыто говорит, что Сталин был убит.



