СКР: Выводы по взрыву в Магнитогорске появятся по итогам следственных действий

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сегодня призвала СМИ не доверять сообщениям террористических организаций, которые приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира.

ИГ, запрещенная в России, якобы взяла на себя ответственность за взрыв в жилом доме в Магнитогорске, в результате которого погибли 39 человек, написали ряд изданий со ссылкой на одну арабскую газету, опубликовавшую информацию без официального подтверждения.

Взрыв в доме в Магнитогорске произошел 31 декабря. Следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. В СКР подчеркнули, что приоритетной остается версия взрыва бытового газа. "Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено", - заверила Светлана Петренко.

По факту взрыва сразу было возбуждено уголовное дело. По данным СКР, в рамках уголовного дела назначен комплекс экспертиз, это судебно-медицинские, взрывотехническая, пожарно-техническая и иные экспертизы. В ходе расследования дела ведется сбор других доказательств, допрашиваются свидетели, очевидцы и потерпевшие. "Выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств", - подчеркнули в СКР.