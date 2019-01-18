Подразделения российской армии, дислоцированные в Сирии, «пока не планируют оказывать никакого содействия ни сирийской, ни турецкой армии в уничтожении боевиков в провинции Идлиб». Об этом «АН» заявил высокопоставленный российский военный источник. Он подчеркнул, что «это касается всех видов и родов войск, задействованных в операции, включая ВКС и ССО».

По его словам, «с большой долей вероятности войсковой операции вообще не будет, так как турецкая сторона ведет активные переговоры с лидерами террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) о роспуске организации».

По некоторым данным, боевики «Джебхат ан-Нусры» вольются отряды «Свободной Сирийской Армии», которая совместно с турецкой армией будет задействована в боях против курдов.

Российские войска не будут принимать участие в боевой операции в Идлибе