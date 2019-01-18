В сети обсуждают врачей "скорой", которые пообедали в ресторане быстрого питания и абсолютно не обратили никакого внимания на человека, лежащего на полу. В сети пишут, что медики поели и прошли мимо потерявшего сознание мужчины.

Инцидент произошел в ресторане быстрого питания в подмосковном городе Одинцово. Видео выложили в паблике "Типичное Одинцово" в социальной сети "ВКонтакте". Автор видео комментирует: "Сидим в KFC, упал мужик без сознания, что делает скорая? Та-дам". Очевидцы засняли, как медики выходят из заведения, проходя мимо лежащего на полу мужчины и не обращая на него внимания.

По словам автора видео, через 15 минут эта же бригада "скорой" вернулась в ресторан в сопровождении полиции, чтобы оказать помощь мужчине.

В комментариях к видео возмущаются, почему посетители кафе так себя вели - на их глазах у человека случился приступ, а они сидели и снимали на видео.