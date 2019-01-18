Медики озвучили правила купания в проруби на Крещение

Медики озвучили ключевые правила, которые следует соблюдать при купании в проруби на Крещение. Оказалось, что здоровье человека зависит от того, как он подготовился к погружению в ледяную воду.

Сначала врачи советуют размяться и лишь потом снять одежду и слегка остыть. После этого нужно нырнуть в прорубь и провести там не более двух минут. Новичкам и вовсе рекомендуют ограничиться 15 секундами. Неподготовленным людям не советуют погружаться с головой.

После выхода из проруби следует тщательно растереть себя махровым полотенцем и вновь сделать несколько упражнений с целью разогнать кровь.

Медики напоминают, что в холодной воде страдает сердечно-сосудистая система, поэтому необходимо посоветоваться с кардиологом перед совершением крещенского обряда, сообщает телеканал РЕН ТВ.