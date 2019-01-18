Строители уложили 1-й километр желдорпути к мосту через Керченский пролив

Строители в Крыму уложили первый километр железнодорожного пути к мосту через Керченский пролив. Протяженность дороги будет составлять 18 километров, сейчас готово более полутора километров, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост». Отмечается, что к укладке рельсов строители приступили в этом году.

Также идет строительство новой станции Керчь-Южная с парком путей для грузовых, пассажирских и пригородных поездов, а станцию Багерово реконструируют.

Протяженность железнодорожного подхода к мосту со стороны Тамани составит 40 километров. Сегодня полностью готово верхнее строение пути.

«Степень готовности искусственных сооружений, включая мосты и путепроводы, – от 95 до 100%», - говорится в сообщении инфоцентра.