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Эксперт назвал пиаром заявление ИГ об отвественности за взрывы в Магнитогорске
18 января 2019, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперт по ближневосточным конфликтам Антон Мардасов назвал пиаром заявление "Исламскго государства) (ИГ - террористическая организация, запрещенная в России) об ответственности за взрывы 31 декабря в жилом доме в Магнитогорске.
Ряд СМИ со ссылкой на Telegram-канал Directorate 4 и SITE Intelligence Group, которые в свою очередь ссылались на статью арабской газеты Al Naba написали, что ИГ взяла на себя ответственность за два взрыва в Магнитогорске - за взрыв дома и "Газели".
Начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов обосновал свои выводы, что боевики ИГ пиарятся.
"На мысли о том, что это пиар, наводит отсутствие конкретики, подтверждающих подробностей, слишком затянутая пауза и даже лексические обороты, описывающие произошедшее", - цитирует эксперта URA.RU.
По словам Мардасова, издание Al Naba ссылается на какие-то свои, неназванные источники, то есть ИГ фактически так и не сделало официального заявления.
Эксперт отметил, что "пишут о том, что "солдатам халифата" удалось заложить взрывчатку между вторым и третьим этажами, что русским удалось уничтожить их в маршрутке, но при этом ссылаются на какой-то свой источник, тем самым снимая с себя таким образом ответственность". По словам Мардасова, подозрительна "пауза после которой вышло сообщение — обычно для появления подобных заявлений террористам нужно два-три дня, но никак не неделя-две".
Сайт 74.Ру опубликовал расследование, в котором делается предположение о личностях двух человек, погибших в автомобиле "Газель" в Магнитогорске в ночь с 1 на 2 января, якобы причастных к взрыву.
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