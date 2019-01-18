Истребитель Су-34 потерпел крушение на Дальнем Востоке

Сегодня стало известно, что на Дальнем Востоке потерпел крушение истребитель Су-34. Осведомленный источник утром в пятницу, 18 января, уточнил, что экипаж летательного аппарата состоял из двух пилотов.

В настоящий момент точное место падения истребителя не установлено. Предполагается, что пилотам удалось успешно покинуть кабину, сообщает РИА "Новости".

Подчеркивается, что второй борт, который летел рядом, видел, как летчики катапультировались и раскрыли парашюты.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.