Жителям Чечни списали долги за газ на миллиарды

Жителям Чечни списали долги за газ на девять миллиардов рублей. Районный суд Грозного обязал местное отделение "Газпрома" списать задолженность населения за газ в размере девяти миллиардов рублей.

Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов заявио, что решение суда о списании старых долгов за газ является справедливым, - передает РИА Новости.

Информация опубликована на сайте прокуратуры Чеченской республики, которая выступала истцом. В ведомстве считают, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность и могли повлечь за собой протесты.

Суд постановил, что "Газпром межрегионгаз Грозный" не исполнил требования законодательства и не составил документы, необходимые для списания задолженности, и ее нельзя взыскать из-за истечения сроков исковой давности.

В октябре 2018 года мэр Грозного Ибрагим Закриев уволил глав всех четырех городских районов за ненадлежащее исполнение обязанностей и некачественную работу с населением по вопросам, связанным с погашением задолженности по услугам ЖКХ - за газ и электричество.

Поводом стало отключение газа в доме, где жила многодетная семья, у которой не хватало денег, чтобы погасить долги. Рамзан Кадыров заявил, что чиновники приняли неприемлемое решение, вместо того чтобы вникнуть в проблему.