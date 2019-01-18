Депутат предлагает продавать спиртное и табак только в специальных магазинах

В России могут начать продавать алкоголь и табачную продукцию исключительно в специализированных магазинах. Соответствующий законопроект разработал депутат Государственной думы Андрей Свинцов.

Если проект данного закона будет принят, то сигареты и спиртное нельзя будет приобрести в обычных супермаркетах и продуктовых магазинах. Как сообщает RT, ссылаясь на слова Свинцова, эта мера позволить снизить количество спонтанных покупок подобных товаров.

Кроме того, предлагается запретить лицам моложе восемнадцати лет даже заходить в магазины, в которых будут продаваться табачные изделия и алкогольные напитки.