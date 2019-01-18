Специалисты выявили серьезный дефект, из-за которого тяжелая ракета-носитель "Ангара" может разрушиться. Эксперты подчеркивают, что серьезный недочет был недавно замечен в самой конструкции.

Согласно информации источников, "Ангара" сконструирована таким образом, что двигатели первой ступени находятся вокруг большого центрального двигателя второй ступени, передает "Свободная пресса". Чтобы центральный двигатель не разрушался, сразу после старта он функционирует лишь на 30 процентах возможной тяги и достигает полной мощности исключительно после того, как отделяются менее крупные двигатели первой ступени.

По словам специалистов, работа центрального двигателя на тяге, не достигающей 38 процентов, может привести к возникновению низкочастотных колебаний, что в конечном итоге способно разрушить ракету, сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что конструкторы знают об этом нюансе, вследствие чего в двигатель вставили особый клапан, снижающий колебания. Проблема, однако, все еще является актуальной.