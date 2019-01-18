97-летний супруг британской королевы Елизаветы II попал в ДТП

97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп попал в аварию на своем автомобиле Land Rover Freelander. Герцог в момент автоаварии лично находился за рулем машины. Он не пострадал.

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Машина перевернулась в районе Сандрингем Эстейт — усадьбы Виндзоров в Норфолке, - сообщает Газета.ру.

The Telegraph пишет, что представитель Букингемского дворца подтвердила факт аварии c участием двух автомобилей. Хотя супруг британской королева не пострадал, но на всякий случай его осмотрел врач.

По данным других британских СМИ, при столкновении автомобиль Land Rover герцога Эдинбургского перевернулся, выбраться из внедорожника ему помогли очевидцы. На кадрах KLFM с места аварии видно, что Land Rover Freelander принца с разбитым лобовым стеклом лежит на боку, рядом с ним в кювете стоит темный минивэн.

О виновнов в аварии пока не сообщается. Как известно, водительский стаж герцога Эдинбургского Филиппа насчитывает много десятков лет.