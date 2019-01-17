Россию, США и Израиль объединяет вопиющее социальное неравенство

Недавно российский министр экономики Максим Орешкин констатировал очевидное для всех жителей нашей страны: гигантская пропасть между баснословными доходами узкого круга богачей и нищенскими зарплатами и пенсиями большинства остального населения.

Оказывается, по мнению экспертов, вопиющее экономическое неравенство характерно и для США, где, к примеру, многодетная семья афроамериканцев имеет доход в десятки раз меньшие, нежели семья белых, занятых на топ-позициях в финансовой сфере или в области высоких технологий. Также огромная разница в доходах наблюдается и в Израиле, где ведущие менеджеры или программисты зарабатывают многократно больше среднестатистической семей арабского происхождения.

Такое неравенство, несомненно, является источником социальной напряжённости, и очень жаль, что именно по этому негативному показателю мы соседствуем с американцами и израильтянами. А вот по общему уровню развития экономики, технологий, социальной сферы и среднедушевому доходу наша страна, к сожалению, находится несопоставимо ниже.