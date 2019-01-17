//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Cколько денег Евгений Петросян тратит на помощницу Татьяну Брухунову
- Мария Шукшина раскрыла, сколько заплатили ее дочери Анне за шоу на Первом канале
- Ксения Собчак снова влипла из-за своего языка, на сей раз в расистский скандал
- СМИ озвучили суммы гонораров Марата Башарова
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Супермаркет в Химках ограбили собственные охранники
17 января 2019, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]
Магазин в подмосковных Химках ограбили собственные охранники. Они вынесли оттуда деньги и алкоголь, передает пресс-служба областного главка МВД.
«Злоумышленники, являясь сотрудниками охраны супермаркета на улице Молодежная, дождались закрытия продуктового магазина и аптечного пункта, откуда впоследствии похитили алкогольную продукцию и денежные средства, находящиеся в кассах. Общая сумма ущерба составила около 800 тысяч рублей», - рассказали в главке. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Эксперт оценил заявление США об угрозе российского гиперзвукового оружия
//В мире
//Общество
Россию, США и Израиль объединяет вопиющее социальное неравенство
//Новости МирТесен
//Авто
Экипаж "КамАЗ-мастер" третий раз подряд выиграл ралли "Дакар"
Cколько денег Евгений Петросян тратит на помощницу Татьяну Брухунову
//В мире
//Новости партнеров
//В мире
В Пентагоне назвали гиперзвуковое оружие России вызовом и угрозой
//Общество
Борис Соколов: как мы снимали подписание Акта о капитуляции Германии
//Общество
//В мире
//Новости СМИ2
//Общество
//Общество
Почему до сих пор скрывается вся правда о Великой Отечественной войне?
При пожаре в типографии в Санкт-Петербурге погибли три человека
Госпитализированная при пожаре в бизнес-центре в Перми женщина родила
//Общество
Уже в феврале между Крымом и Сирией начнет курсировать 1-й частный корабль
//Общество
Названы самые популярные у россиян клички и породы собак и кошек
//Наука
//В мире
Живут же люди! «Смуглянка» Молдавия – вино, музыка и еще раз вино
//В мире
//Общество
Эколог подтвердил наличие проблемы загрязнения мирового океана
//Политика
//Общество
"Не панацея": Чубайс оценил цифровизацию как способ борьбы с коррупцией
//Армия
Рассекречен рапорт маршала Жукова об освобождении Польши в 1945 году
//Общество
//В мире
Мария Шукшина раскрыла, сколько заплатили ее дочери Анне за шоу на Первом канале
//Общество
Историки рассекретили рапорт Жукова об освобождении Польши в 1945 году
Ксения Собчак снова влипла из-за своего языка, на сей раз в расистский скандал
//Общество