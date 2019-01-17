Супермаркет в Химках ограбили собственные охранники

Магазин в подмосковных Химках ограбили собственные охранники. Они вынесли оттуда деньги и алкоголь, передает пресс-служба областного главка МВД.

«Злоумышленники, являясь сотрудниками охраны супермаркета на улице Молодежная, дождались закрытия продуктового магазина и аптечного пункта, откуда впоследствии похитили алкогольную продукцию и денежные средства, находящиеся в кассах. Общая сумма ущерба составила около 800 тысяч рублей», - рассказали в главке. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.