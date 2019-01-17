Борис Соколов: как мы снимали Акт о капитуляции Германии

Сегодня не стало «оператора Победы» Бориса Соколова. В своем последнем интервью, данном «Аргументам Неделi», последний фронтовой кинооператор рассказал о съемках Акта о капитуляции Германии. Борис Соколов, последнее интервью: Война всегда кошмар и ужас…

- С нашей стороны Акт подписал маршал Жуков, с немецкой – генерал-фельдмаршал Кейтель с ближайшим окружением. Маршала Жукова очень долго не было, почему – никто не докладывал. Помню, как немцев в течение дня приводили в здание казино и выводили обратно. Мы их сняли, потому что по поручению Юлия Райзмана, делавшего документальный фильм о взятии Берлина, прикреплены были к немецкой делегации.

Жуков приехал поздно, почему и подписание происходило после 12 ночи. Пригласил членов немецкой делегации – фельдмаршала Кейтеля, генерал-полковника Штумпфа, адмирала фон Фридебурга. Спросил, ознакомились ли они с материалами Акта капитуляции, согласны ли с обвинением, задавал другие вопросы. Говорил коротко, отрывисто, тоном приказа.

Фельдмаршал Кейтель вел себя высокомерно, если не сказать вызывающе. Пытался приветствовать жезлом прессу, играл с лорнетом. Впечатление было такое, что не его победили, а он победитель. Результатов Второй мировой войны он не признал: казнен через повешение по решению Нюрнбергского процесса.

Снимали Акт капитуляции старейшие операторы, среди которых был Роман Кармен. Я присутствовал в качестве осветителя и занимал пост у осветительных приборов. Стоял далековато от стола, где шло подписание, тем не менее, наблюдал весь процесс. И испытал все те человеческие эмоции, о которых вы спрашивали, в полной мере.