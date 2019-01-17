В Крыму за 2018 год зарегистрированы случаи бешенства у волков

За 2018 год зарегистрировано несколько десятков случаев бешенства у диких и домашних животных. В частности, трижды данное отклонение было замечено у волков, пишут «Аргументы недели-Крым».

Вакцинировать волков практически невозможно, заявил на пресс-конференции председатель крымского госкомитета ветеринарии Валерий ИВАНОВ. Распространяемые ведомством приманки на серого хищника, которых было свыше 80 тысяч за прошедший год, касаются лис.

Ампулу с препаратом волк сразу глотает, а не раскусывает. Так, заболевание бешенством обнаружено у трех отстреленных волков в 2018 году. В целом картина такова, что за год удалось зафиксировать 11 случаев бешенства у лис, 4 у котов, 12 у собак и 2 у куниц, при этом 17 эпизодов произошло в дикой фауне, поделился председатель.

Также ИВАНОВ отметил, что заболевания африканской чумой в дикой природе пошли на спад, если сравнивать с 2017 годом в прошлом году случаев было в 17 раз меньше. В 2107 году произошло 58 вспышек африканской чумы свиней в дикой природе и 21 эпизод в частном секторе, очагов тогда насчитали 10. Однако в начале 2018 года замечено пять случаев болезни среди диких кабанов.

Вакцинировать в ушедшем году от африканской чумы вышло 281 200 голов, а от бешенства – 118 800 собак и свыше 71 тысячи кошек.