Сегодня ушел из жизни последний фронтовой кинооператор Борис Соколов. В своем последнем интервью, данном «Аргументам Неделi», фронтовик рассказал, как обнаружил и снял «двойника» Адольфа Гитлера. Борис Соколов, последнее интервью: Война всегда кошмар и ужас…

- Мы с моим напарником Мишей Посельским собирались снять «двойника» Гитлера – в сухом бассейне во дворе рейхсканцелярии в горе трупов обнаружили похожего на фюрера. Никто точно не знал – двойник это - не двойник, вначале даже чуть ли не думали, что сам Гитлер, всем было интересно.

Конечно, мы понимали, что никакой это не двойник, просто похож на Гитлера. Тем более, он был накрыт солдатским одеялом, из-под которого торчали ноги в штопаных носках. Сразу подумали – «Нет, двойник Гитлера не мог носить такие носки». Конечно, всё это версии, от пленных немцев мы уже за день до взятия рейхстага знали, что Гитлер застрелился и велел себя сжечь. Об этом нам сообщили в Карлсхорсте, пригороде Берлина, где находился штаб нашего фронта.