Турчак призвал развивать в «Единой России» инструменты электронной демократии

«Единая Россия» займется развитием инструментов электронной демократии. Соответствующее заявление, выступая на заседании Президиума Генсовета партии, сделал глава Генерального совета политической организации Андрей Турчак.

Турчак отметил, что ЕР стала первой партией в стране, которая ввела возможность дистанционного электронного голосования в процедуру предварительного голосования. В прошлом году 139 тысяч избирателей смогли проголосовать дистанционно. Это 5% от всех принявших участие в предварительном голосовании.

Политик призвал к расширению в 2019-м возможностей использования цифровых технологий в партийной деятельности, в том числе при проведении предварительного голосования. Также Андрей Турчак заявил о необходимости включения всех партийных структур в процесс цифровизации. По словам главы Генсовета ЕР, следует обеспечить внедрение интерактивной платформы «Избиратель – депутат» и проведение обучающих мероприятий с парламентариями всех уровней.

Как отмечает пресс-служба «Единой России», о необходимости продолжения цифровизации партии Турчак говорил на XVIII съезде организации. Политик заявил тогда, что ЕР должна стать первой «Цифровой партией», это является важнейшим направлением ее обновления.