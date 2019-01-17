Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в аэропорту Шереметьево

Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, гражданин РФ Александр Кириллов, известный как Алекс Лесли, депортированные из Таиланда, задержаны в аэропорту Шереметьево.

Настя Рыбка, Алекс Лесли и еще два фигуранта дела об организации нелегального «секс-тренинга» в Паттайе были депортированы сегодня из Таиланда и задержаны сразу по прибытии в Москву, на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево.

«Им вменяют статью 240, пункт 2. Это вовлечение в занятие проституцией. Александр Кириллов, Анастасия Вашукевич, Андрей Жежко и Мария Жаркова задержаны. На сколько и по какой причине – мы не знаем», - рассказала Кристина, гражданская супруга Александра Кириллова.

Анастасия Вашукевич, как гражданка Белоруссии, должна была проследовать на родину транзитом через Москву, уточняет РИА Новости.