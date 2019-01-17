На Иркутской гидроэлектростанции сокращён объём пропуска воды

Руководители Росводресурсов приняли решение сократить на Иркутской гидроэлектростанции объём пропуска воды из-за возможного подтопления территорий ниже по течению.

В настоящее время объём сброса Иркутской ГЭС составляет 1 800 кубометров воды в секунду, в пятницу, 18 января, его сократят ещё на сто кубометров. Об этом сообщает ОТР.