//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Cколько денег Евгений Петросян тратит на помощницу Татьяну Брухунову
- Мария Шукшина раскрыла, сколько заплатили ее дочери Анне за шоу на Первом канале
- Ксения Собчак снова влипла из-за своего языка, на сей раз в расистский скандал
- СМИ озвучили суммы гонораров Марата Башарова
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
На Иркутской гидроэлектростанции сокращён объём пропуска воды
17 января 2019, 20:18 [ «Аргументы Недели» ]
Руководители Росводресурсов приняли решение сократить на Иркутской гидроэлектростанции объём пропуска воды из-за возможного подтопления территорий ниже по течению.
В настоящее время объём сброса Иркутской ГЭС составляет 1 800 кубометров воды в секунду, в пятницу, 18 января, его сократят ещё на сто кубометров. Об этом сообщает ОТР.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Новости Гнездо.ру
//Общество
//В мире
//В мире
В ЛНР назвали готовое к применению против Донбасса «техногенное оружие» Киева
//Новости МирТесен
//Авто
Экипаж "КамАЗ-мастер" третий раз подряд выиграл ралли "Дакар"
Cколько денег Евгений Петросян тратит на помощницу Татьяну Брухунову
//Общество
В Крыму за 2018 год зарегистрированы случаи бешенства у волков
//Новости партнеров
//Спорт
//В мире
//Общество
Ушел из жизни последний фронтовой кинооператор Борис Соколов
//Общество
Почему до сих пор скрывается вся правда о Великой Отечественной войне?
//В мире
Сербия рассчитывает, что "Турецкий поток" пройдет через ее территорию
//Новости СМИ2
//Политика
//Общество
Уже в феврале между Крымом и Сирией начнет курсировать 1-й частный корабль
//Общество
Названы самые популярные у россиян клички и породы собак и кошек
//Наука
//В мире
Живут же люди! «Смуглянка» Молдавия – вино, музыка и еще раз вино
//В мире
//Общество
Эколог подтвердил наличие проблемы загрязнения мирового океана
//Политика
//Общество
"Не панацея": Чубайс оценил цифровизацию как способ борьбы с коррупцией
//Армия
Рассекречен рапорт маршала Жукова об освобождении Польши в 1945 году
//Общество
//В мире
Мария Шукшина раскрыла, сколько заплатили ее дочери Анне за шоу на Первом канале
//Общество
Историки рассекретили рапорт Жукова об освобождении Польши в 1945 году
Ксения Собчак снова влипла из-за своего языка, на сей раз в расистский скандал
//Общество
//Общество
Ремонт керченского колледжа после теракта обойдётся в 114 миллионов
//Общество
Сход лавины на Ангарском перевале сломал ребра сноубордисту на склоне горы