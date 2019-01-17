Ушел из жизни последний фронтовой кинооператор Борис Соколов

Фронтовой кинооператор Борис Соколов, участвовавший в съемках подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии и Парада Победы в Москве 1945 года, скончался на 99-м году жизни. Борис Соколов, последнее интервью: Война всегда кошмар и ужас…

«Умер последний фронтовой оператор, оператор Победы Борис Соколов», - сообщил сегодня заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.

Кинооператор Борис Соколов награжден медалями «За оборону Москвы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а отснятые им кадры фронтовой кинохроники вошли во множество документальных фильмов.

Прощание с Борисом Соколовым пройдет 21 января в Доме кинематографистов. Похороны состоятся на Ваганьковском кладбище, сообщает ТАСС.