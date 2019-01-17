Известная путешественница баба Лена скончалась

Знаменитая путешественница Елена Ерхова, в сетевом сообществе более известная как баба Лена из Красноярска, скончалась сегодня в больнице. Ранее у нее диагностировали рак четвертой стадии.

О смерти знаменитой путешественницы сообщила ее знакомая, москвичка Екатерина Папина, благодаря которой в свое время о бабе Лене из Сибири узнал весь мир. «Бабушка умерла. Царство небесное», - написала она.

Родственники бабы Лены подтвердили красноярскому телеканалу tvk6.ru, что 91-летняя путешественница скончалась в онкологическом центре, где она находилась с начала декабря, когда у нее был диагностирован рак легких четвертой стадии.

Последняя запись в инстаграме бабы Лены датирована 8 декабря. Она благодарила всех, написавших ей слова поддержки, и обещала обязательно приехать в Бразилию, куда ее приглашали в гости.