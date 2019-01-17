В Приморье задержали незаконных добытчиков морепродуктов

Группа контрабандистов, которая занималась незаконной добычей и продажей морепродуктов, была задержана в Приморье.

Так, по поддельным документам преступники вывезли в Китай более 50 тонн живого краба на общую сумму почти 36 миллионов рублей, пишет ОТР.