Уже в феврале между Крымом и Сирией начнет курсировать 1-й частный корабль

Уже в феврале между Севастополем и провинцией Тартус начнет курсировать первый частный корабль с грузами. Об этом во время встречи с представителями сирийского парламента сообщил Владимир БАЗАРОВ, заместитель губернатора Севастополя, пишут «Аргументы недели-Крым».

«В первых числах февраля частный корабль, приобретенный специально для этих целей, начнет на постоянной основе курсировать между Севастополем и Тартусом. Грузы будут перевозиться из России в Сирию и в обратном направлении», - цитирует слова БАЗАРОВА издание «РИА Новости».

Напомним, что в понедельник, 14 января, российская делегация прибыла в Сирию с официальным визитом. В рамках поездки было подписано соглашение о сотрудничестве между Севастополем и Тартусом. Так, из России в Сирию будут поставляться зерно и строительные материалы. Помимо этого, страны будут сотрудничать в области энергетики, жилищно-коммунального комплекса, возведения инфраструктуры, ее развития, занятости населения, охраны окружающей среды, науки, образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения, спорта и туризма.