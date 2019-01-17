Названы самые популярные у россиян клички и породы собак и кошек

Проект Mail.ru Питомцы провел анкетирование владельцев собак и кошек и назвал самые популярные клички и породы усатых и хвостатых домашних любимцев, скрашивающих человеческие будни.

В анкетировании приняли участие владельцы 4288 собак и 6732 кошек. Выяснилось, что домашние коты и кошки чаще всего получают клички: Муся, Барсик, Василий, Семен и Рыжик. Что касается породы мурчащих питомцев, чаще всего хозяева предпочитают завести британских короткошерстных, шотландских вислоухих, мейн-кунов, сибирских и персидских кошек.

У собак топ-5 выстроился следующим образом: чаще всего их называют Боня, Джесси, Арчи, Джек и Рэкс. Предпочтения по породам «лучших друзей человека» таковы: йоркширские терьеры, немецкие овчарки, чихуахуа, лабрадоры-ретриверы и таксы, передает ТАСС.