Десятки жизненно важных вопросов решены

Комитет Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства подвел итоги работы, проделанной в 2018 году.

Возглавляет комитет Владимир Чепель, его заместитель – Иван Тутушкин, секретарь комитета – Павел Соколенко, члены комитета – Алексей Сафронов и Вячеслав Сбитнев.

Парламентарии в течение года подняли ряд актуальных для региона вопросов: развитие дорожной сети, модернизация системы теплоснабжения, энергосбережение, безопасность пассажирских перевозок и многие другие.

Если говорить о статистике работы комитета, то за 2018 год проведено 27 заседаний и 98 рабочих групп (из них 22 выездных), на сессии краевого парламента было вынесено 14 нормативных правовых актов, рассмотрено 131 обращение граждан. За сухими цифрами – десятки решенных вопросов, жизненно важных для жителей Кубани.

Так, в начале года одной из резонансных проблем, над которой работал комитет, стал ремонт дорог в краевой столице. Парламентарии взяли под контроль сроки его проведения, проанализировали весь процесс с момента заключения договора с подрядчиком, провели ряд встреч с представителями городской администрации, посвященных этой проблематике. После тщательного изучения ситуации, комитет дал четкие рекомендации по дальнейшей организации ремонтных работ с тем, чтобы их можно было выполнить в приемлемые сроки. Особое внимание депутаты комитета уделяли завершению ремонта автомобильной дороги по улице Тургенева в Краснодаре. По данному вопросу комитет каждую неделю в течение полугода заслушивал отчеты администрации города и подрядной организации. Четыре заседания рабочих групп проводились при участии ООО «Краснодар Водоканал», АО «АТЭК», АО «НЭСК-электросети», ПАО «Кубаньэнерго» с целью согласования вопроса размещения всех коммуникаций, затрагиваемых ремонтом автодороги. По их результатам были достигнуты соглашения, способствовавшие более быстрому принятию решений и продолжению ремонта.

В январе – феврале 2018 года по поручению председателя ЗСК Юрия Бурлачко рабочая группа комитета приняла участие в заседаниях межведомственных комиссий муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению безопасности дорожного движения. Были рассмотрены вопросы безопасности при перевозках пассажиров автобусами, ремонте улично-дорожной сети населенных пунктов и другие. По итогам заседаний муниципальным образованиям даны практические рекомендации и оказана правовая и организационная помощь.

Кубань – регион с развитой курортной отраслью, нуждающейся в законодательном регулировании. Знаковым для этой сферы края стал подготовленный комитетом проект закона «Об особенностях организации автотуризма, мототуризма на маршрутах повышенной опасности на территории Краснодарского края». Он направлен на то, чтобы гарантировать

право туристов на получение комфортной и качественной услуги и в то же время законодательно защитить экологию уникальных природных мест, по которым проходят авто- и мотомаршруты.

«Цель закона – сделать джипинг и другие виды экстремального туризма как можно более безопасными», – пояснил председатель комитета Владимир Чепель.

Не менее важен для региона подготовленный комитетом в 2018 году проект закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Краснодарском крае». Он направлен на восполнение пробелов в федеральном законодательстве в том, что касается организации перевозок пассажиров и багажа. Цель – сделать работу транспортной системы края максимально четкой и прозрачной, тщательно упорядочить ее механизм, начиная от установления или изменения маршрутов и заканчивая требованиями непосредственно к транспортным средствам и самим перевозчикам.

В 2018 году каждым депутатом комитета организована работа по приему и обращениям граждан в соответствующих избирательных округах. По большинству из обращений оказана практическая или консультативная помощь, по ряду из них проведены выездные заседания рабочей группы комитета.

За 2018 год комитет провел 37 рабочих групп с целью осуществления контроля за выполнением мероприятий государственной программы края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», в том числе выездных в те муниципальные образования, которым на условиях софинансирования выделялись средства краевого бюджета. Выездные заседания проводились в Тимашевском, Отрадненском, Апшеронском, Мостовском, Лабинском, Динском районах, а также в городах Армавире и Горячем Ключе.

Так, благодаря проведенному выездному заседанию рабочей группы комитета в феврале 2018 года в Тимашевском районе было положено начало проектирования объекта «Автомобильная дорога г. Тимашевск – станица Полтавская на участке обхода города Тимашевска» или, как его называют в народе, – Северного обхода города Тимашевска, и он включен в финансирование за счет государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в 2018 году.

Кроме того, комитет выезжал в Отрадненский район, где рассмотрел вопрос ускорения выдачи заключения государственным учреждением «Краснодаркрайгосэкспертиза» по объекту «Автомобильная дорога ст. Отрадная – ст. Удобная – х. Ильич», в результате заключение было получено в кратчайшие сроки.

Благодаря работе депутатов комитета был решен проблемный вопрос обустройства автобусной остановки на одном из участков автомобильной дороги А-146 Краснодар – Верхнебаканский.

Также за отчетный период депутатами комитета рассмотрено 106 проектов федеральных законов, поступивших из Государственной Думы Российской Федерации, и 16 инициатив субъектов РФ.

Рабочей группой комитета были организованы выезды в муниципальные образования края в целях проверки исполнения закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае». Члены рабочей группы во главе с председателем комитета Владимиром Чепелем изучали ситуацию в Краснодаре, Горячем Ключе, Новороссийске, Анапе, а также в Крымском, Ейском, Кущевском, Темрюкском, Лабинском и Мостовском районах. В первую очередь рассматривались муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Изучались общие сведения о потребленных энергетических ресурсах за период с 2012 по 2017 годы и общие сведения об оплате за энергоресурсы за указанный период (в динамике). Особое внимание было уделено анализу сведений о выполненных энергоресурсосберегающих мероприятиях.

По итогам изучения данного вопроса комитетом подготовлен проект постановления «О ходе исполнения краевого закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае», в котором оценена деятельность муниципалитетов и даны рекомендации по совершенствованию работы в данной области.