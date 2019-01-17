"Не панацея": Чубайс оценил цифровизацию как способ борьбы с коррупцией

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что цифровизация является единственным способом борьбы с коррупцией.

«Единственным способом борьбы с коррупцией в России является цифровизация. Создание государственной цифровой платформы, где рынок сможет получить информацию о деятельности чиновников, приведет к исчезновению коррупции как явления», - заявил ранее Герман Греф, выступая на Гайдаровском форуме.

«Цифровизация – это точно способ снижения коррупции. Но я не могу до конца согласиться с Германом Грефом. В моем понимании глубина залегания этой проблемы, уровень разложения экономики, уровень разложения государства, который вызывает коррупция, гораздо глубже, чем то, что можно просто исправить с помощью цифровизации. Цифровизация – дело важное и полезное. Но это точно не панацея от всех наших бед», - приводит комментарий Анатолия Чубайса РИА Новости.