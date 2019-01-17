Как избежать взрывов газа в домах?

Сенатор от Ростовской области, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова заявила, что для предотвращения случаев взрыва бытового газа в домах необходимо проводить правовое просвещение среди граждан, чтобы они знали, куда обращаться при необходимости.

«Это работа комплексная, одна управляющая компания проблему не решит. Должно быть чёткое взаимодействие между всеми субъектами, обеспечивающими газоснабжение: потребителями, теми, кто обслуживает газосети, муниципалитетами и так далее. Вопросы правового просвещения выходят на первый план. В Ростовской области этому уделяется особое внимание, но в связи с такими трагическими событиями, конечно, надо усилить работу. И я буду этот вопрос с коллегами обсуждать», — отметила Рукавишникова. Об этом пишет НСН.