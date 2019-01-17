Судья из Краснодара, предположительно, сбивший девушку, ушел в отставку

Судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров предположительно, сбивший на своем автомобиле 18-летнюю девушку и пытавшийся уехать с места ДТП, подал в отставку, - передает РИА Новости.

Девушку, которую в Краснодаре мог на автомобиле сбить судья, вызвали следователи

Ранее сегодня стало известно, что пострадавшую в ДТП девушку - чемпионку Краснодарского края по тхэквондо Викторию Звереву должны опросить сотрудники военного следственного подразделения Следственного комитета.

О резонансном ДТП стало известно после того, как очевидцы выложили видеозапись в сети. ГИБДД факт наезда в ночь с 21 на 22 декабря 2018 года автомобиля, за рулем которого находился мужчина, на девушку не зарегистрировала.

В управлении ГИБДД по Краснодарскому краю 15 января сообщили, что материалы по этому ДТП переданы в военную прокуратуру, а Госавтоинспекция инициирует служебную проверку в отношении сотрудников, которые не внесли данные о происшествии в информационную базу.