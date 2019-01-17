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В Чите депутат предложила отключать у малоимущих свет по ночам
17 января 2019, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат гордумы Читы Екатерина Борисова в ходе заседания комитета ЖКХ предложила отключать по ночам свет в бараках, жильцы которых незаконно используют электричество для отопления квартир.
"По логике, им надо на ночь отключать этот свет - как на дачах. И все, не будут топить", - сказала Борисова, которую цитирует издание "Чита.Ру". Речь шла о неблагоустроенных многоквартирных домах.
Кроме этого, в качестве одного из решений данной проблемы депутат предложила привлекать неплательщиков к обязательным общественно-полезным работам, сообщает издание в четверг, 17 января.
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