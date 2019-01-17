Ремонт керченского колледжа после теракта обойдётся в 114 миллионов

Аварийно-восстановительные работы в пострадавшем от взрыва корпусе Керченского политехнического колледжа завершены. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, пишут «Аргументы недели-Крым».

«Первая стадия работ по восстановлению керченского колледжа завершена. Капитальный ремонт, запланирован на лето 2019 года», – цитирует собеседника ТАСС.

На аварийно-восстановительные работы было выделено 9,2 миллиона рублей, а капремонт колледжа обойдется в 114 миллионов, говорила ранее министр образования Крыма Наталья ГОНЧАРОВА.

В декабре в поврежденном корпусе возобновились занятия. Был восстановлен запасной выход здания. Главный вход и часть учреждения, которая больше всего пострадала от взрыва, пока закрыты.

Напомним, днем 17 октября прошлого года в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Сначала СК возбудил уголовное дело по статье «теракт», но после переквалифицировал на статью «убийство двух и более лиц общеопасным способом». Подозреваемый – 18-летний студент колледжа – был найден мертвым в библиотеке. Он совершил самоубийство. По последней информации, при нападении погиб 21 человек, еще 67 пострадали. Из них более 50 попали в медучреждения.