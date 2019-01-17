Морозы до минус 18 нагрянут в Москву сразу после 19 января

В этом году крещенские морозы будут поздние. Если на Крещение, которое православные верующие отмечают 19 января, ожидается слабый мороз, до минус пяти градусов, и в ночь на 20 января - до минус восьми, то 21 января уже похолодает ночью.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что после 19 января температура воздуха начнет понижаться и опустится ниже 15 градусов, - передает РИА Новости.

Морозная погода наступит 22 января. По данным метеоролога, ночные температуры – около 13-18 градусов, днем – 10-14 градусов.

В этом году ожидаются поздние крещенские морозы.