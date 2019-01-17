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В 24 бригаде ВСУ пропало военное имущество на 9 млн гривен

17 января 2019, 12:28 [«Аргументы Недели», Юрий КРАМАРЕНКО ]

В 24 бригаде ВСУ пропало военное имущество на 9 млн гривен

После пропажи в 3 батальоне 2 пистолетов ПМ, командиром части подполковником Валерием Гудзем была назначена проверка всего имеющегося вооружения.

Вместе с представителями Западного ВСП комиссия части навела шорох во всем подразделении. Пистолеты нашли в соседнем шкафу, но не оказалось 8 тепловизорных прицелов Archer TSA и столько же приборов ночного видения AN/PVS-14.
Сумма ущерба составила 9.275.169 грн.

Проверка документов показала, что последняя инвентаризация, проводившаяся с 20.09 по 20.10.2018 г., не выявила недостатков и все приборы были в наличии.

Начали копать глубже. Оказалось, что назначенный с начала прошлого года ИО-начальника склада РАВ сержант Щербань О.С. с 22 ноября устроил себе отпуск и пропал на месяц. По сегодняшний день сержант, уехавший вместе с ключами от хранилища, на службе не появлялся.

История стала еще более интересной при получении информации от Яворовского отделения полиции. В декабре 2017 года Щербань О.С. был осужден за потерю пистолета ПМ, который позже был найден в Херсоне и передан гражданскими лицами представителям НП. Решением Краснолиманского суда в Донецкой области от 15.08.18 ему дали 1,5 года лишения свободы, однако на основании ст.75 КК освободили от отбывания наказания, дав год испытательного срока.

Сейчас же, со слов командира 3 бата Мадяра Ю.Ф., после выхода бригады из зоны ООС, сержант планировался к увольнению, при условии что он сдаст все закрепленное за ним имущество. Но это ж не по-нашему! Легче прихватить с собой добра на 9 млн и пропасть) Пусть ищут! А мы пока палками повоюем.

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