Депутат Госдумы Борис Чернышов вспомнил, что телеведущая, бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак когда-то вела передачу "Блондинка в шоколаде". По мнению парламентария, у нее имидж "блондинки в шоколаде".

Ксения Собчак приехала в Киев и опубликовала видео с Европейской площади

Ксения Собчак переполошила сети фотографией из Киева. Борис Чернышов прокомментировал поезду журналистки на Украину. Он считает, что поехавшая отдохнуть в Киев Ксения Собчак может там устроиться на фабрику кондитерских изделий Петра Порошенко, сообщает РИА Новости. "Ей там самое место" - полагает Чернышов.

Пользователи сети ранее начали критиковать телеведущую за поездку в Киев.

Ксения Собчак, напомним, еще и "Дом-2" вела. О поездке на Украину, куда ей запретил въезд сайт "Миротворец", Собчак сообщила в Instagram.