Девушку, которую в Краснодаре мог на автомобиле сбить судья, вызвали следователи

У чемпионки Краснодарского края по тхэквондо Виктории Зверевой, сбитой автомобилем на дороге в Краснодаре в ночь с 21 на 22 декабря, сегодня возьмут показания сотрудники военного следственного подразделения Следственного комитета. Информация о том, что в Краснодаре девушку на пешеходном переходе сбил на своем автомобиле судья Арсен Крикоров получила широкий общественный резонанс.

В Краснодарском гарнизонном военном суде знают о ДТП, участником которого был их судья Крикоров. Рассматривается вопрос о проведении служебной проверки в отношении судьи, - передает РИА Новости.

Кубанские СМИ пишут, что пьяный судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров сбил на пешеходном переходе 18-летнюю девушку. Сразу после ДТП он начал угрожать очевидцам, но после попытался замять инцидент. Видео инцидента опубликовали очевидцы.

По словам свидетелей ДТП, водители других автомашин заблокировали автомобиль судьи до приезда сотрудников ГИБДД. Тогда Крикоров "вышел из машины и начал тыкать в лицо гражданам своей корочкой судьи, обещая всех пересажать". "Сначала он угрожал остановившимся водителям, что всех посадит. Потом начал давать обещания прибежавшей на место ДТП маме девушки", - говорят очевидцы происшествия.

Приехавшие инспекторы предполагаемого виновника наезда на спортсменку отпустили, - сообщает издание "Голос Кубани".

Виктория получила разрыв связок и сильный вывих колена, ей потребовалась операция. Старший тренер Центра спортивной подготовки Краснодарского края по тхэквондо Олег Алиев говорил, что девушка после ДТП будет месяц ходить на костылях.

Мама Виктории Марина Зверева рассказала, что сейчас они с дочкой ждут машину СКР, и они пойдут к следователям. "У дочери будут брать показания. Сегодня", - рассказала Зверева.

В управлении ГИБДД по Краснодарскому краю 15 января сообщили, что материалы по этому ДТП переданы в военную прокуратуру, а Госавтоинспекция инициирует служебную проверку в отношении сотрудников, которые не внесли данные о происшествии в информационную базу.

В Youtube появилось видео с мужчиной, который на месте ДТП требует от очевидца назвать фамилию, а также угрожает "арестовать за нападение".