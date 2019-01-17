Андрей Макаревич готов к диалогу с властью

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич вошёл в совет при комитете Госдумы по культуре. И понеслось… в социальных сетях артисту тут же припомнили его якобы ссору с Кремлём и срыв концертов группы в регионах, а кто-то даже предложил, что это пиар-ход и намеренно заброшенная в СМИ его пресс-службой «утка». Ведь у культовой группы начинается юбилейный гастрольный тур.

«Аргументы неделi» выяснили у музыканта в каких отношениях он с этим самым общественным советом и Государственной думой. «Это не первое моё появление в подобных органах: несколько лет я входил в Совет по культуре при Президенте РФ., - признался Андрей Вадимович. - И когда мне пришло приглашение в аналогичную организацию при Госдуме, я сразу задал два вопроса. Первый - в чём будут состоять мои обязанности, второй и главный - каковы полномочия данного совета?

Елена Ямпольская, глава думского комитета по культуре, ответила, что Общественный совет будет площадкой диалога между деятелями культуры и представителями власти, а результаты этого диалога будут положены в основу законодательных инициатив. На мой взгляд, то, что Комитет по культуре интересуется мнением тех, кто делает эту самую культуру – это абсолютно нормально и правильно. К тому же расписание заседаний они делают удобным для нас.

У «Машины» 24 февраля начинается юбилейный гастрольный тур, который весьма плотно распланирован на весь год. Так что время придётся буквально выкраивать. Но Комитет старается идти навстречу. Тем более, что остальные участники Совета - люди не менее занятые. Первое заседание назначено на 28 января и там я точно буду».

В коллегии совета также обозначены Владимир Машков, Карен Шахназаров, Игорь Матвиенко, Сергей Урсуляк и другие. На настоящий момент он насчитывает двадцать два участника.



