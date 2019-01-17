Мэр Саратова прокатился в маршрутке и пожаловался на грубого водителя

Глава Саратова Михаил Исаев продолжил ездить на работу на общественном транспорте. Накануне он проехал из поселка Агафоновка на окраине города в центр на маршрутке и остался недоволен. Мэр Саратова пересел на общественный транспорт и опоздал на работу

"Санитарное и техническое состояние салона микроавтобуса, в котором я ехал, - отвратительное: грязно, темно, из окон ничего не видно. Водитель грубил пассажирам", - посетовал глава города.

Исаев потребовал немедленного разбирательства, по какой причине автомобили выходят на маршрут в таком непотребном виде и по какой причине допустимо столь некорректное поведение водителя.

По его словам, видимости из окон нет никакой потому что они "пестрят какими-то рекламными наклейками". К перевозчику у мэра очень много вопросов, и не меньше - к "Транспортному управлению".