Женщина насмерть замерзла в центре Москвы

Пожилая женщина найдена мертвой на улице в центре Москвы. Тело замерзшей женщины нашли на одной из скамеек на улице Большая Никитская в Пресненском районе столицы во вторник, 15 января, утром. На вид погибшей от переохлаждения женщине около 65 лет.

Признаков насильственной смерти на ее теле не обнаружено. При себе документов у женщины не было. По предварительной версии, она не имела определенного места жительства. Личность замерзшей насмерть женщины устанавливается.

В настоящее время по данному факту идет доследственная проверка, - сообщает "СП".