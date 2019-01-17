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Прокуратура проверит законность действий челябинских коммунальщиков

17 января 2019, 09:58 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Прокуратура проверит законность действий челябинских коммунальщиков
Владимир Бурматов

Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов намерен обратиться с запросом в прокуратуру по поводу проверки законности действий челябинской управляющей компании «Справедливое ЖКХ». Коммунальщики оставили без горячей воды целый дом, а за замену оборудования требуют с пенсионеров 200 тысяч рублей.  

Как сообщает агентство Полит74, авария случилась в доме по Копейскому шоссе. Из-за прорыва труб в подвале стоит горячая вода, подъезд отсыревает, в квартирах появилась плесень. Управляющая компания не реагирует на требования жильцов устранить аварию. Коммунальщики заявили, что на замену бойлера требуется крупная сумма денег.  

На место коммунальной катастрофы выехал депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов. Он долго добивался беседы с представителями управляющей компании, которые избегали выходить на контакт. Однако получил туманный ответ, что смета на работы составлена, и в ближайшее время начнется сбор подписей собственников для согласия на оплату замены бойлера.  

- Управляющая компания на голубом глазу заявляет, что сейчас они соберут 200 тысяч с жителей и заменят теплообменник. Откуда у людей такие деньги? Это пенсионеры, инвалиды, одинокие люди здесь живут. Неприкрытое хамство, убегающие и скрывающиеся от людей мастера – это уже тематика прокуратуры, - уверен депутат 

Владимир Бурматов заявил, что будет подготовлен депутатский запрос в прокуратуру и руководство компании будет привлечено к ответственности.  

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