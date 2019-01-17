Анатолий Литовченко: «История Челябинской области связана с историей страны»
17 января 2019, 09:48 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Депутат Государственной Думы РФ Анатолий Литовченко поздравляет жителей Челябинской области с 85-й годовщиной образования региона. Народный избранник напомнил, что страницы истории региона тесно связаны с историей всей страны.
Трудовой подвиг нескольких поколений южноуральцев связан с историей Танкограда и Магнитки, дальнейшего становления народного хозяйства и атомного щита России. Особый вклад область внесла в победу в Великой Отечественной войне.
Сегодня Южный Урал – один из ведущих промышленных и сельскохозяйственных регионов России, где бурно развиваются экономика, социальная сфера, образование и культура. «Мы по-прежнему можем сказать, что наша малая родина – опорный край державы», - подчеркнул Анатолий Литовченко.
Как сообщает агентство Полит74, депутат пожелал жителям Челябинской области новых трудовых побед, творческих достижений, вдохновения на добрые дела.