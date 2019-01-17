Челябинск

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

Анатолий Литовченко: «История Челябинской области связана с историей страны»

17 января 2019, 09:48 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Анатолий Литовченко: «История Челябинской области связана с историей страны»
Анатолий Литовченко

Депутат Государственной Думы РФ Анатолий Литовченко поздравляет жителей Челябинской области с 85-й годовщиной образования региона. Народный избранник напомнил, что страницы истории региона тесно связаны с историей всей страны.  

Трудовой подвиг нескольких поколений южноуральцев связан с историей Танкограда и Магнитки, дальнейшего становления народного хозяйства и атомного щита России. Особый вклад область внесла в победу в Великой Отечественной войне.  

Сегодня Южный Урал – один из ведущих промышленных и сельскохозяйственных регионов России, где бурно развиваются экономика, социальная сфера, образование и культура. «Мы по-прежнему можем сказать, что наша малая родина – опорный край державы», - подчеркнул Анатолий Литовченко.  

Как сообщает агентство  Полит74, депутат пожелал жителям Челябинской области новых трудовых побед, творческих достижений, вдохновения на добрые дела.  

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

КЕ

//Новости СМИ2

Прокуратура проверит законность действий челябинских коммунальщиков

Прокуратура проверит законность действий челябинских коммунальщиков 09:58

Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов намерен обратиться с запросом в прокуратуру по поводу проверки законности действий челябинской управляющей компании «Справедливое ЖКХ». Коммунальщики оставили без горячей воды целый дом, а за замену оборудования требуют с пенсионеров 200 тысяч рублей. >>
Анатолий Литовченко: «История Челябинской области связана с историей страны»

Анатолий Литовченко: «История Челябинской области связана с историей страны» 09:48

Депутат Государственной Думы РФ Анатолий Литовченко поздравляет жителей Челябинской области с 85-й годовщиной образования региона. Народный избранник напомнил, что страницы истории региона тесно связаны с историей всей страны. >>
В честь юбилея Челябинской области запущен мультимедийный проект

В честь юбилея Челябинской области запущен мультимедийный проект 08:04

17 января южноуральцы отмечают круглую дату – Челябинской области исполняется 85 лет. Журналисты медиахолдинга «Гранада Пресс» подготовили для своих читателей уникальный подарок – запустили сайт (лонгрид), посвященный истории области. >>
Разрушенный взрывом дом в Магнитогорске будет полностью расселен

Разрушенный взрывом дом в Магнитогорске будет полностью расселен 16.01 17:28

Такое поручение сегодня, 16 января, правительству Челябинской области дал президент. Владимир Путин. >>

В Челябинской области проверяют газовое оборудование в жилых домах 16.01 15:25

На Южном Урале проверяют внутриквартирное газовое оборудование. >>
Эксперты премии «Серебряный Лучник» поделятся профессиональными секретами

Эксперты премии «Серебряный Лучник» поделятся профессиональными секретами 16.01 14:00

Эксперты VII Региональной премии «Серебряный Лучник» — Урал поделятся своими уникальными профессиональными секретами в день публичных защит номинантов, 1 февраля 2019 г. >>

//Новости МирТесен



Прокуратура проверила законность увольнения водителей скорой в Копейске

Прокуратура проверила законность увольнения водителей скорой в Копейске 16.01 11:17

Прокуратура Челябинской области проверила законность увольнения водителей скорой помощи в Копейске и не обнаружила никаких нарушений. С начала этого года сотрудники учреждения переводятся на работу в частную компанию. >>
В Магнитогорске пострадавшие от взрыва получают документы на покупку квартир

В Магнитогорске пострадавшие от взрыва получают документы на покупку квартир 15.01 13:34

Первые три уведомления на единовременную выплату для покупки новой квартиры получили магнитогорцы, лишившиеся жилья при взрыве дома по проспекту Карла Маркса, 164. >>
Браконьеры ответят за ранение лебедя на Увильдах

Браконьеры ответят за ранение лебедя на Увильдах 15.01 12:56

Полиция разыскивает браконьеров, которые прошлой осенью ранили лебедя на Увильдах. Птица находится в Красной книге Челябинской области. >>

//Новости СМИ2

Борис Дубровский отметил лучших журналистов Челябинской области

Борис Дубровский отметил лучших журналистов Челябинской области 14.01 21:32

Губернатор Челябинской области сегодня, 14 января, отметил лучших журналистов Южного Урала на торжественном приеме, посвященном Дню российской прессы. >>
Они будут драться за Кубок Президента

Они будут драться за Кубок Президента 14.01 12:11

С 31 января по третье февраля в Краснодаре будет проходить престижный всероссийский боксерский форум. В рамках, которого состоятся бои лучших профессиональных боксеров России на Кубок Президента в легком и суперполусреднем весе. >>
Потерявшим жилье магнитогорцам разъяснили, как они смогут получить квартиру

Потерявшим жилье магнитогорцам разъяснили, как они смогут получить квартиру 11.01 19:52

Квартиры купят жителям Магнитогорска, потерявшим жилье в результате взрыва в жилом доме по проспекту Карла Маркса, 164 >>
Создана петиция с требованием наказать украинского пранкера Вольнова

Создана петиция с требованием наказать украинского пранкера Вольнова 11.01 15:02

Петиция адресована депутатам Госдумы и членам Совета Федерации, авторы требуют уголовного наказания для всех, кто распространяет о трагедии в Магнитогорске ложную информацию. >>
В Челябинске эксперты обсудили развитие современных СМИ

В Челябинске эксперты обсудили развитие современных СМИ 11.01 12:22

В медиахолдинге «Гранада Пресс» прошла встреча экспертов и журналистов, которые подвели итоги минувшего года и обсудили развитие современных средств массовой информации. >>
Госдума решила поддержать районные газеты

Госдума решила поддержать районные газеты 11.01 09:43

Государственной Думой было принято решение о дополнительном финансировании печатных изданий региональных СМИ. Деньги получат как газеты областного, так и районного уровня. Об этом заявил депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов в преддверии Дня российской печати. >>

//Новости ADWILE

Челябинский аэропорт открывает десять льготных маршрутов

Челябинский аэропорт открывает десять льготных маршрутов 10.01 22:17

В нынешнем году из Челябинска можно будет купить билет по фиксированной цене в Казань, Красноярск, Ростов-на-Дону, Новый Уренгой, Самару, Нижневартовск, Сургут, с апреля – в Нарьян-Мар, Краснодар, Минеральные воды. >>
На Южном Урале активно развивается портал «Витрина закупок»

На Южном Урале активно развивается портал «Витрина закупок» 10.01 14:36

Портал «Витрина закупок» начал работу в декабре 2018 года, он объединяет на одной площадке все государственные и муниципальные закупки. >>
Борис Дубровский подарил воспитаннице детского дома поездку по Золотому кольцу

Борис Дубровский подарил воспитаннице детского дома поездку по Золотому кольцу 10.01 12:39

Сегодня, 10 января, губернатор Челябинской области Борис Дубровский подарил 17-летне воспитаннице детского дома поездку по Золотому кольцу. >>
Курчатов: его ядерная изомерия

Курчатов: его ядерная изомерия 10.01 08:34

Глубокой осенью прошлого года автор строк переступил порог незатейливого одноэтажного коттеджа, приютившегося в смолистом сосняке вблизи озера Иртяш в Озерске. Приветливо встретивший гостя розовощекий хозяин был на вид лет 70, поразил своим реальным возрастом – 95 (!) лет. >>
Дмитрий Медведев выделил 147 млн. рублей пострадавшим в Магнитогорске

Дмитрий Медведев выделил 147 млн. рублей пострадавшим в Магнитогорске 09.01 19:43

Из резервного фонда будет выделено 147 миллионов рублей на покупку квартир пострадавшим в Магнитогорске. >>
В Магнитогорске проведут технический аудит разрушенного дома

В Магнитогорске проведут технический аудит разрушенного дома 09.01 14:37

Такое заявление сделал сегодня, 9 января, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, в котором подчеркнул, что многие «паразитируют» на подобного рода трагедиях. «Все решения, которые были приняты по этому дому, сделаны на основании технической экспертизы, - сказал Борис Дубровский. >>

//Новости партнеров

В Челябинске и Москве почтили память погибших в Магнитогорске

В Челябинске и Москве почтили память погибших в Магнитогорске 09.01 12:27

Аппаратное совещание у губернатора Бориса Дубровского началось с минуты молчания. >>
Экс-министр уверен, что журналисты поднимают панику в Магнитогорске

Экс-министр уверен, что журналисты поднимают панику в Магнитогорске 05.01 16:26

Такое заявление бывший министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко сделал в связи с последними публикациями, в которых некоторые СМИ утверждают, что взрыв газа в Магнитогорске является террористическим актом. >>
В сгоревшей маршрутке в Магнитогорске могла находиться семья водителя

В сгоревшей маршрутке в Магнитогорске могла находиться семья водителя 05.01 14:35

К такому выводу пришли журналисты издания «Московский комсомолец», которые провели собственное расследование и пообщались с очевидцами происшествия. >>
Трагедия в Магнитогорске: журналистов просят раскрыть источники информации

Трагедия в Магнитогорске: журналистов просят раскрыть источники информации 04.01 15:45

Представители телеграм-канала «Е-область» просят коллег, которые заявляют о том, что в Магнитогорске произошел террористический акт, раскрыть свои источники информации. >>
ММК перечислил 100 миллионов рублей для помощи магнитогорцам

ММК перечислил 100 миллионов рублей для помощи магнитогорцам 04.01 13:42

Такая сумма перечислена на счет благотворительного фонда «Металлург» для адресных выплат пострадавшим при взрыве газа в Магнитогорске. >>
YouTube заблокировал эфир украинского пранкера

YouTube заблокировал эфир украинского пранкера 04.01 11:15

Украинский пранкер Евгений Вольнов в эфире на YouTube глумился над пострадавшими при взрыве газа в Магнитогорске. >>

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры