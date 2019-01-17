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Лесли и Рыбку депортировали из Таиланда, они вылетели в Москву
17 января 2019, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Таиланда депортировали Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли), которых в королевстве осудили за организацию нелегального "секс-тренинга".
Рыбка и Лесли прибыли в аэропорт Бангкока "Суваннапхум" в сопровождении сотрудников иммиграционной полиции. Их сразу повели на паспортный контроль. Они уже вылетели в Москву, - передает РИА Новости.
Напомним, восемь граждан России и Белоруссии арестовали в Паттайе в феврале 2018 года, когда они проводили "секс-тренинг" в одном из отелей тайского курортного города.
Пока суд рассматривал это дело, в полицию Паттайи поступили новые заявления, в которых участников группы Лесли обвиняли в создании тайного преступного сообщества и предоставлении услуг сексуального характера. По этому делу им грозило до 10 лет тюрьмы.
Во вторник, 15 января, стало известно, что скандально известные Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) были приговорены судом Таиланда к условным срокам заключения.
Все фигуранты признали себя виновными. Они провели в следственной тюрьме в Таиланде девять месяцев.
Теперь Настя Рыбка хочет устроиться на хорошую работу.
Уроженка белорусского Бобруйска Анастасия Вашукевич - Настя Рыбка - "профессиональная охотница на миллиардеров", как девушка сама себя позиционирует, несколько раз уже побывала замужем и родила троих детей.
Дети рождены от трех разных мужчин, мальчик и две девочки. Старшие живут в Белоруссии, а младшая в США. Детей Рыбки воспитывают отцы.
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