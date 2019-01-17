Лесли и Рыбку депортировали из Таиланда, они вылетели в Москву

Власти Таиланда депортировали Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли), которых в королевстве осудили за организацию нелегального "секс-тренинга".

Настя Рыбка и Алекс Лесли приговорены к условному сроку судом Таиланда

Рыбка и Лесли прибыли в аэропорт Бангкока "Суваннапхум" в сопровождении сотрудников иммиграционной полиции. Их сразу повели на паспортный контроль. Они уже вылетели в Москву, - передает РИА Новости.

Напомним, восемь граждан России и Белоруссии арестовали в Паттайе в феврале 2018 года, когда они проводили "секс-тренинг" в одном из отелей тайского курортного города.

Пока суд рассматривал это дело, в полицию Паттайи поступили новые заявления, в которых участников группы Лесли обвиняли в создании тайного преступного сообщества и предоставлении услуг сексуального характера. По этому делу им грозило до 10 лет тюрьмы.

Во вторник, 15 января, стало известно, что скандально известные Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) были приговорены судом Таиланда к условным срокам заключения.

Все фигуранты признали себя виновными. Они провели в следственной тюрьме в Таиланде девять месяцев.

Теперь Настя Рыбка хочет устроиться на хорошую работу.

Уроженка белорусского Бобруйска Анастасия Вашукевич - Настя Рыбка - "профессиональная охотница на миллиардеров", как девушка сама себя позиционирует, несколько раз уже побывала замужем и родила троих детей.

Дети рождены от трех разных мужчин, мальчик и две девочки. Старшие живут в Белоруссии, а младшая в США. Детей Рыбки воспитывают отцы.