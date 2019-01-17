Синоптики дали прогноз погоды на четверг, 17 января, в Москве и Подмосковье

Синоптики Гидрометцентра дали уточненный прогноз погоды в Москве и Московской области на четверг, 17 января. В московском регионе сегодня ожидается сравнительно теплый день, но с сильным ветром и метелью.

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на Крещение

Слабый мороз - до минус трех градусов. Ветер подует юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. При этом местами сильный снег, метель. На дорогах - гололедица.

Через день православные верующие отмечают большой праздник - Крещение. По прогнозу синоптиков, традиционных сильных морозов в субботу, 19 января, 2019 года не ожидается. На будущих выходных в Москве, 19 и 20 января, дневная температура воздуха составит 2-7 градусов мороза. Ночью будет похолоднее, но не сильный мороз - от 5 до 10 градусов ниже нуля. Возможно снегопады.