В сети критикуют Собчак, появившуюся в Киеве

Пользователи сети критикуют телеведущую Ксению Собчак, опубликовавшую видеозапись из Киева. Ксения Собчак неожиданно приехала на Украина, хотя сайт "Миротворец" внес ее в свой "черный список".

Ксения Собчак приехала в Киев и опубликовала видео с Европейской площади

С какой целью бывший кандидат в президенты России прибыла в Киев - неизвестно. Журналистка разозлила пользователей соцсетей своим визитом в украинскую столицу, - сообщает URA.RU. Свое возмущение пользователи выразили в Twitter.

"С Петрухой покалякать, сальца пожрать, горилки дернуть", — предположил цель приезда телеведущей на Украину пользователь SergeyCh. "Сонька Золотая ручка явилась в Куеве!" — заметил Стас Самойлов.

Напомним, Собчак приехала в Киев и опубликовала в Instagram Stories видео с Европейской площади.