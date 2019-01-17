Захваченные пиратами у берегов Бенина российские моряки вышли на связь

Захваченные в первых числах января пиратами в Гвинейском заливе у берегов Бенина российские моряки живы. Пираты, захватившие моряков в ночь на 2 января, вышли на связь с компанией-судовладельцем.

Председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков рассказал, что пираты разрешили захваченному капитану контейнеровоза MSC Mandy, шедшего под флагом Панамы, пообщаться с судовладельцем. Он подтвердил, что все более или менее в порядке, люди содержатся в сравнительно приличных условиях, передает ТАСС.

Председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков уточнил, что судовладелец обратился к компании-переговорщику из Великобритании.

Контейнеровоз MSC Mandy, шедший под флагом Панамы, в ночь с 1 на 2 января был захвачен пиратами недалеко от территориальных вод Бенина. Пираты похитили шестерых россиян из состава команды, и увезли их в неизвестном направлении.