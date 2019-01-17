В честь юбилея Челябинской области запущен мультимедийный проект

17 января южноуральцы отмечают круглую дату – Челябинской области исполняется 85 лет. Журналисты медиахолдинга «Гранада Пресс» подготовили для своих читателей уникальный подарок – запустили сайт (лонгрид), посвященный истории области. Автор-составитель мультимедийного проекта – известный журналист, шеф-редактор холдинга Андрей Трушников.

На сайте можно узнать уникальные факты об истории, природе, людях Южного Урала. Материалы для лонгрида в течение нескольких лет готовили журналисты изданий медиахолдинга «Гранада Пресс»: «Южноуральской панорамы», «Аргументов недели», «Губернии», «Миасского рабочего», «Копейского рабочего», «Московского комсомольца». Внес свою лепту и журналист «Аргументов недели» Владимир Филичкин, который подготовил материалы об академике Игоре Курчатове и необычной выставке «Забытый город: Челябинск 18 века».

Ознакомится с уникальным проектом «Челябинской области 85 лет» можно здесь, а также на сайтах правительства Челябинской области и вышеперечисленных изданий.

«За 85 лет пройден огромный трудовой путь, южноуральцы внесли большой вклад в экономику страны, - сказал в своей поздравительной речи губернатор Борис Дубровский. – Мы гордимся своей родной областью и готовы сделать ее лучше». Стоит отметить, что в этот знаковый для области год пройдет больше количество торжественных мероприятий, на которых будут отмечены заслуги и успехи южноуральцев.