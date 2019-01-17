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Ксения Собчак приехала в Киев и опубликовала видео с Европейской площади

17 января 2019, 07:20 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак приехала в Киев и опубликовала видео с Европейской площади
скриншот

Ксения Собчак приехала в Киев и опубликовала в Instagram Stories видео с Европейской площади
Ксения Собчак - телеведущая, журналистка, экс-кандидат в президенты России недавно вернулась с отдыха на Мальдивах, несколько дней побыла в Москве и неожиданно направилась на Украину.

"Ну привет, Киев!)))" - подписала Собчак вечернее видео в Киеве без подробностей о своей поездке на Украину.


Известно, что Ксения Собчак была включена в базу данных украинского сайта Миротворец за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле 2014 года. По данным "Миротворца", она в то время оправдывала "оккупацию" Крыма, - передает РИА Новости. Сама Собчак заявляла, что считает полуостров украинской территорией.

В ходе прошлогоднего визита в США журналистка признала, что большинство крымчан хотят жить в России и "просто взять и отдать Крым обратно не получится". Она также отметила, что решение вопроса полуострова должно происходить через референдум в обеих странах.

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Электричка сбила мужчину на станции "Москва - 3" Ярославского направления

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