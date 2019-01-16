Диетолог: До чего доводит людей чрезмерное увлечение фастфудом

Президент США Дональд Трамп накормил фастфудом команду Университета Клемсона по американскому футболу (Clemson Tigers) во время приема в Белом доме. Об этом сообщает РИА Новости. Как сказал Трамп, это «это все очень вкусная еда», «великая американская еда».

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева отметила, что фастфуд является вредной едой. Об этом пишет НСН.

«Трамп известен своей любовью к фастфуду. Фастфуд — еда, богатая жирами с изменённой структурой — крайне вредными трансжирами. Также в нем содержится большое количество бесполезных калорий, сахара, соли и добавок, которых не должно быть в рациональном питании. Если злоупотреблять фастфудом, то это приведет к набору массы тела, повышению артериального давления, атеросклерозу, проблемам с углеводным обменом, в исходе которого может быть сахарный диабет. Поэтому фастфуд не рекомендуется ни спортсменам, ни детям, ни подросткам, ни взрослым и тем более не рекомендуется пожилым людям», — сказала диетолог.