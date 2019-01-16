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«Автомобилисты России» высказались против зеленых номеров для электромобилей
16 января 2019, 22:25 [ «Аргументы Недели» ]
В России предложили присвоить электромобилям зеленые номера,как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заявление советника одного из руководителей рабочей группы НТИ «Автонет» Романа Малкина.
Как пишет НСН, председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин подчеркнул, что сначала нужно заняться вопросами стоимости этого вида транспорта и инфраструктуры.
«Электромобили не приобретают не потому, что они не популярны, а потому, что, во-первых, дороги, а во-вторых, не обеспечены инфраструктурно. Вот основные причины, по которым эти автомобили не приобретаются должным образом. Они дороже, при прочих равных, чем автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, и их просто невозможно эксплуатировать, потому что нет соответствующей инфраструктуры. Не решены проблемы с заправками, и особенно на больших расстояниях сегодня эти машины использоваться не могут. Во всяком случае, в нашей стране», — отметил он.
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