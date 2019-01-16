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Депортированную журналистку Елену Бойко арестовали на Украине
16 января 2019, 22:11 [ «Аргументы Недели» ]
Украинская журналистка Елена Бойко, ранее выдворенная из Российской Федерации за нарушение правил пребывания в стране, арестована на территории Украины. Об этом сообщает агентство ТАСС.
По словам адвоката Галины Перфильевой, суд Харькова арестовал Бойко, после чего ее отправили в СИЗО Львова. Женщине вменяется ч. 1 ст. 110. УК Украины "Призывы к нарушению территориальной целостности страны".
В свою очередь, Перфильева сообщила, что намерена добиваться предоставления журналистке Бойко политического убежища, так как у нее есть вполне "серьезные основания опасаться за жизнь" ее подзащитной.
Напомним, как ранее сообщали АН, сегодня Елену Бойко, которая получила известность благодаря выступлениями на российском ТВ и критике Петра Порошенко, выдворили из России, несмотря на ее просьбы о защите.
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