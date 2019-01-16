Кубань

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

Виктор Пестов вручил благодарственное письмо неравнодушной пенсионерке

16 января 2019, 22:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Виктор Пестов вручил благодарственное письмо неравнодушной пенсионерке

Начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов вручил благодарственное письмо неравнодушной пенсионерке

Жители краевого центра собрали книги для библиотеки ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю. Сбор и передачу книг, собранных жителями нескольких домов по улице Атарбекова краевого центра, организовала председатель местного товарищества собственников жилья Надежда Зубова.

Сотрудникам отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-14 были переданы около 500 томов художественной и научно-популярной литературы, которые пополнят библиотечный фонд исправительного учреждения.

Благотворительными акциями по сбору книг для библиотек исправительных учреждений Краснодарского края, Надежда Зубова занимается на протяжении последних десяти лет. Начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов вручил неравнодушной пенсионерке Благодарственное письмо за многолетнее плодотворное сотрудничество с учреждениями уголовно-исполнительной системы региона и активную гражданскую позицию.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ХС

//Новости СМИ2

Виктор Пестов вручил благодарственное письмо неравнодушной пенсионерке

Виктор Пестов вручил благодарственное письмо неравнодушной пенсионерке 16.01 22:08

Начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов вручил благодарственное письмо неравнодушной пенсионерке >>
Правовая база для развития экономики

Правовая база для развития экономики 16.01 22:08

Комитет ЗСК по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности подвел итоги работы, проделанной в 2018 году. Возглавляет комитет заместитель председателя ЗСК Сергей Алтухов. >>
Журналистов поздравили парламентарии

Журналистов поздравили парламентарии 16.01 22:08

В Краснодарской краевой филармонии с Днем российской печати поздравили кубанских журналистов. >>
Чтобы не было информационного голода

Чтобы не было информационного голода 16.01 13:21

Дополнительные меры соцподдержки отдельных категорий граждан в связи с переходом Кубани на цифровое телерадиовещание в 2019 году обсудили в ЗСК на расширенном заседании комитета по вопросам информационной политики. По поручению председателя Законодательного Собрания края Юрия Бурлачко этот вопрос находится на контроле депутатов. >>
Нужны поправки в земельный закон

Нужны поправки в земельный закон 16.01 13:20

Депутаты кубанского парламента в рамках состоявшегося в ЗСК круглого стола обсудили вопросы использования в Краснодарском крае земель сельхозназначения, а также создания в регионе системы их учета. >>
Законотворчество в информационной сфере

Законотворчество в информационной сфере 16.01 13:07

Комитет ЗСК по вопросам информационной политики, который возглавляет первый вице-спикер Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Гриценко, подвел предварительные итоги работы за 2018 год. В состав комитета также входят депутаты Алексей Руднев и Петр Савельев. >>

//Новости МирТесен



Актуальная работа

Актуальная работа 16.01 13:07

В краевом центре состоялось заседание регионального политсовета Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия». В его работе принял участие председатель ЗСК, руководитель фракции единороссов в кубанском парламенте Юрий Бурлачко. >>
В основе работы – межведомственное взаимодействие

В основе работы – межведомственное взаимодействие 16.01 13:07

В кубанском парламенте под руководством председателя комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктора Чернявского состоялось заседание, на котором были подведены итоги работы комитета в прошлом году. >>
Ты хозяин? Пошел вон

Ты хозяин? Пошел вон 16.01 07:15

История так называемого турбодрома «Белая стрела» получила свое продолжение в суде. Иск о незаконности ликвидации краснодарской Федерации технических видов спорта подал один из учредителей этой организации. >>

//Новости СМИ2

Предотвратить угрозу

Предотвратить угрозу 15.01 11:08

На первом в этом году планерном совещании под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко депутаты кубанского парламента обсудили состояние гидротехнических сооружений на водных объектах и проводимую краевым министерством природных ресурсов работу по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий на территории Краснодарского края. >>
На защите прав граждан, интересов общества и государства

На защите прав граждан, интересов общества и государства 14.01 12:32

Сотрудников органов прокуратуры, работающих на Кубани, с 297-ой годовщиной со дня образования ведомства в России поздравили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко. >>
Традиция, трансформировавшаяся в преступление

Традиция, трансформировавшаяся в преступление 10.01 12:21

«Бывает жарко только от веселья…» Это лишь строчка из стихотворения известного адыгского поэта Исхака Машбаша «Адыги». Приведем еще несколько строк. >>
Всегда праздник

Всегда праздник 10.01 12:21

Как всегда, Кубанский казачий хор приготовил на Рождество своим поклонникам дорогие и очень желанные подарки: целый цикл праздничных концертов. Они проходят не только в Краснодаре, на родной сцене прославленного коллектива, но и в других городах и станицах нашего края. >>
Дары волхвов

Дары волхвов 10.01 12:21

Краснодарская краевая универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина приглашает посетить 25 января, в 13:00, мероприятие «Дары волхвов». >>
«Я обязательно вернусь»

«Я обязательно вернусь» 10.01 12:20

В Краснодарской филармонии прошел концерт памяти известнейшего композитора Григория Пономаренко. Была представлена концертная программа под названием «Я обязательно вернусь». >>

//Новости ADWILE

Эффективная работа

Эффективная работа 10.01 12:20

Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю контролирует соблюдение антимонопольного законодательства на территории региона. В зоне его внимания и хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение в морских портах и в транспортной сфере. >>
Олимпийский парк для науки

Олимпийский парк для науки 10.01 12:19

Инновационный научно-технологический центр будет открыт в Олимпийском парке Сочи в 2019 году. Здесь будут проводиться передовые фундаментальные и прикладные научные исследования. Об этом сообщила руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. >>
Нацпроекты обсудят на форуме

Нацпроекты обсудят на форуме 10.01 12:19

Российский инвестиционный форум, который по традиции пройдет в Сочи в феврале, будет посвящен реализации национальных проектов. Об этом заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев. >>
Сердце ребенка – в надежных руках

Сердце ребенка – в надежных руках 29.12 10:52

Восьмитысячным пациентом детских кардиохирургов краевой клинической больницы №1 стал четырехдневный младенец из Абхазии. >>
Новогодняя звезда

Новогодняя звезда 27.12 10:44

Около трехсот сказочных героев Дедов Морозов, Снегурочек и персонажей из русских народных сказок приняли участие в Краснодаре в краевом мероприятии «Новогодняя звезда». >>
Суд дал время

Суд дал время 27.12 10:44

Судья Краснодарского краевого суда Вадим Кукса на этой неделе оставил без изменения вынесенное Октябрьским районным судом города Краснодара постановление в отношении застройщика ЖК «Каскад» Алексея Волгина. >>

//Новости партнеров

Материя света

Материя света 27.12 10:44

Двадцать седьмого декабря в Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко открывается персональная выставка краснодарского художника Владимира Яковлева «Материя света. От белого до черного». >>
Курорт подружился с котиками

Курорт подружился с котиками 27.12 10:43

О бездомных котиках позаботятся в горах Сочи. Реализация специальной программы началась на курорте «Роза Хутор». >>
Увидеть раритетные фотографии

Увидеть раритетные фотографии 27.12 10:43

На выставке оружия из частной коллекции Николая Твердохлебова, представленной в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына, теперь можно увидеть раритетные фотографии воинов Кубанского казачьего войска. >>
Не превращайте праздник в трагедию!

Не превращайте праздник в трагедию! 27.12 10:43

В преддверии новогодних и рождественских праздников многие граждане начинают приобретать пиротехнические изделия. >>
Новый год — новая стоимость

Новый год — новая стоимость 27.12 10:43

Результаты работы по кадастровой оценке обсудили в ходе заседания профильной межведомственной комиссии. Мероприятие провел заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Сергей Болдин, который отметил, что впервые в этом году оценкой занимались не подрядные организации, а краевое БТИ. >>
Информационного мусора стало меньше

Информационного мусора стало меньше 27.12 10:39

На Кубани незаконная реклама ликвидирована на двух тысячах объектов потребительской сферы. Такие данные привел руководитель краевого Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный. Селекторное совещание на тему размещения рекламно-информационных материалов на фасадах зданий прошло в Краснодаре. >>

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры